Autistische Milan (5) krijgt exclusieve blik achter de schermen van de 100ste Kerstparade Sam Vanacker

26 december 2018

18u52 0 Roeselare De kerstvakantie van de kleine Milan De Bevere kan niet meer stuk. Omdat het autistische jongetje van vijf het erg moeilijk heeft met drukte en de 100ste kerstparade anders zou moeten missen, kreeg hij samen met zijn familie een rondleiding achter de schermen. “De wagen met de pinguïns was de leukste. En de pakjesfabriek en de trein waren ook cool. Eigenlijk was alles leuk.”

Het begon allemaal met een mailtje van mama Lynn Serpentier. Omdat hun jongste zoontje aan een autismespectrumstoornis (kortweg ASS) lijdt, stuurde ze een e-mail naar de organisatie met de vraag of er ergens langs het parcours aparte plaatsen voorzien waren voor mensen met een beperking. “Zulke plaatsen zijn er om praktische redenen niet, dus vonden we een andere -betere- oplossing”, legt centrummanager Alex Leupe uit. “Samen met Stephan Vanden Berghe van evenementenbureau TWICE nodigden we Milan en zijn gezin uit op de TRAX-site, waar alle praalwagens opgesteld staan en waar de artiesten en figuranten zich klaarmaken voor het vertrek door de centrumstraten.”

Een buitenkansje dat het gezin met beide handen greep en in woensdagnamiddag keken Milan (5) en z’n broer Liam (7) hun ogen uit. Eerst kregen ze een kleine rondleiding op de plek waar de 180 figuranten de laatste hand legden aan hun kostuums, waarna ze de elf sprookjesachtige praalwagens van nader bij gingen bekijken. “Fantastisch dat we deze kans hebben gekregen. Dit is het absolute hoogtepunt van zijn vakantie”, vertelt mama Lynn. “Anders hadden we moeten thuis blijven met Milan. Als hij in mensenmassa’s moet staan wachten wordt hij onhandelbaar. Het is nog gebeurd dat hij begint te roepen en tieren. Hij zou zelfs om zich heen durven slaan.”

Lynn legt uit dat de kerstperiode een bijzonder zware tijd is voor het gezin door het autisme. “Sowieso zijn vakanties al moeilijker. Thuis proberen we weliswaar een strakke structuur aan te houden, maar dat kan niet op tegen de regelmaat van een schooldag. Daar komt bij dat de verwachtingen voortdurend hoog liggen in december. Eerst is er Sinterklaas, daarna kerst. Telkens kijkt Milan daar heel erg naar uit, maar hij heeft geen geduld. Alles duurt altijd te lang. Ooit hebben we het met aftelkalenders geprobeerd, maar daar wordt hij boos van. In feite proberen we om op voorhand zo weinig mogelijk over plannen te praten met Milan, tot op de dag zelf. Zo hebben we hem pas vanmorgen verteld dat we vandaag hierheen zouden komen.”

“Sinds september gaat Milan naar een speciale school”, gaat papa Vincent De Bevere verder. “Hij zit nu maar met zes kinderen meer in de klas en dat alleen al zorgt voor een enorm verschil. Vroeger zat hij in een klas met twintig kindjes, maar dat was te veel. Toen hij thuiskwam zat zijn hoofdje helemaal vol en hij had telkens veel tijd nodig om al die indrukken te verwerken. Nu gaat dat beter. Sinds we in februari de diagnose van ASS hebben gekregen, kunnen we zijn gedrag beter plaatsen. Het helpt ook om te praten met ouders die in dezelfde situatie zitten. Het ergste is het onbegrip. Je kunt niet zien dat er iets scheelt aan Milan en dat maakt het er niet gemakkelijker op, zeker niet in openbare situaties. Zo is gaan winkelen met Milan echt niet evident.”

In de relatieve rust van de Trax-site lieten de twee broers zich helemaal gaan. Onder het toeziend oog van Stephan Vanden Berghe mochten ze zelfs op enkele praalwagens klauteren. “De wagen met de pinguïns was de leukste. En de pakjesfabriek en de supergrote trein waren ook cool”, vertelt Milan dolenthousiast. “Eigenlijk was alles leuk!”

“Of dit bezoekje morgen en overmorgen geen gevolgen zal hebben voor zijn gedrag? Die kans is groot”, geeft Lynn toe. “Maar dat is een kleine prijs als je hem vandaag zo gelukkig ziet, niet?”

