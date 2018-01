Augustijnenkerk ondergaat grondige restauratie OUD BEDEHUIS MOET BINNENKORT DIENEN VOOR LEZINGEN EN CONCERTEN CHARLOTTE DEGEZELLE

25 januari 2018

02u30 0 Roeselare De Augustijnenkerk op de campus van het Klein Seminarie aan de Zuidstraat ondergaat tegen eind dit schooljaar een grondige renovatie- en restauratiebeurt. Het beschermde gebouw, dat dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw, wordt hersteld in haar oude glorie en wordt heringericht zoals in de periode tussen de twee wereldoorlogen.

Het eerste dossier omtrent de renovatie en restauratie van de Augustijnenkerk, dat handelde over het herstel van het dak, is al opgestart in 1999.





Net geen 20 jaar later zitten de werken in hun allerlaatste fase. De focus ligt op het interieur. "De kerk is door de paters Augustijnen gebouwd in de periode 1725-1737", weet Kris Pouseele, directeur van het Klein Seminarie.





"Een hele geschiedenis"

"Het is een gebouw met een hele geschiedenis en die is belangrijk binnen het restauratieverhaal. Aanvankelijk was het een vrij sobere kerk, maar in de loop van de 18e en 19e eeuw werd ze steeds meer versierd. In de nadagen van de Eerste Wereldoorlog brandden zowel de kerk als het naastgelegen gebouw uit door het granaatvuur van het geallieerde offensief. De superior zette alles op alles om het onderwijs zo snel mogelijk weer op gang te krijgen en investeerde volop in het schoolgebouw, waardoor de kerk pas in de jaren '20 hersteld werd. Ook later volgden nog aanpassingen. Zo werd na het Tweede Vaticaans Concilie in 1963 een volksaltaar gebouwd van waar de priester voortaan de vieringen opdroeg met z'n gezicht naar de gelovigen", vertelt Pouseele





Periode uitwerking

Grote vraag voor aanvang van de interieurwerkzaamheden was naar welke periode de restauratie uitgewerkt zou worden. In samenspraak met Onroerend Erfgoed is gekozen voor de periode tussen beide wereldoorlogen.





"Daarom moest dat volksaltaar dus verwijderd worden. Dat karwei is ondertussen achter de rug en straks worden er authentieke tegels teruggelegd. Die kwamen naar boven tijdens graafwerken voor de aanleg van vloerverwarming die de oude gietijzeren radiatoren vervangt. Ook de elektriciteit wordt volledig vernieuwd. De glasramen, waarvan de meeste dateren van na de brand maar er ook nog een origineel uit de 18e eeuw is met de beeltenis van Sint-Augustinus, worden gerestaureerd en krijgen, omwille van isolatieredenen, ook het gezelschap van dubbel glas aan de buitenkant van de kerk. Verder wordt alle houtwerk geboend, krijgt het interieur een nieuwe laag verf en willen we ook het schilderij De vier evangelisten, een kopie naar het gelijknamige tapijtkarton van Pieter-Paul Rubens, in ere herstellen. Tot slot wordt de buitengevel langs de speelplaatszijde gereinigd en gecontroleerd."





De werken moeten eind juni achter de rug zijn. "Nadien willen we de kerk ook polyvalenter benutten. Ze is daarvoor perfect toegankelijk via de Zuidstraat. Naast de vieringen willen we er onder meer ook lezingen en concerten laten plaatsvinden", weet Pouseele.





Het totale kostenplaatje loopt op tot circa 745.740 euro, waarvan zo'n 549.320 euro gesubsidieerd werd door de Vlaamse Overheid (Agentschap Onderwijs en Onroerend erfgoed).