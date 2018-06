Asbestdumper ontkent diefstal betonschaar van 150.000 euro 06 juni 2018

02u38 0 Roeselare Bert L. (42), zaakvoerder van een firma uit Zwevegem dat in het nieuws kwam omwille van het illegaal dumpen van asbest, riskeert tien maanden cel voor de diefstal van een betonschaar van 150.000 euro van een Rumbeeks bedrijf. De man ontkent.

Vacomet, een bedrijf uit Rumbeke, zou begin 2013 in Deerlijk het zwembad afbreken. Net voor de start van de werken bleek een container verdwenen. Daarin stak onder meer de betonschaar. Lange tijd was er geen spoor van, tot vorig jaar. Speurders die bezig waren met een onderzoek naar het illegaal dumpen van asbest ontdekten de betonschaar in Wetteren, op het terrein van het afbraakwerkenbedrijf Wavaco. Zaakvoerder Geert V. (43) vertelde de speurders dat hij de betonschaar van Bert L. had gekocht. Ze hadden elkaar leren kennen toen ze beiden betrokken waren bij de afbraak van het rusthuis Sint-Amand in Zwevegem. L. verwijderde er asbest en liet terloops vallen dat hij zelf ook nog afbraakwerken had gedaan en een betonschaar liggen had uit die periode. Of V. niet geïnteresseerd was om ze te kopen voor 8.500 euro, vroeg hij. De Wetteraar hapte toe. Hij staat nu terecht voor heling en riskeert zes maanden cel en een boete. Bert L. werd aan de galg gepraat door een ex-werknemer. L. ontkent in alle toonaarden de diefstal. Vonnis op 25 juni. (VHS)