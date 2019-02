Asalam opent vestiging in Roeselare: grootste halalsupermarkt van West-Vlaanderen CDR

14 februari 2019

10u33 4

De grootste halalsupermarkt van West-Vlaanderen heeft deze ochtend de deuren geopend aan het Stationsplein in Roeselare. Asalam, wat vrede betekent, heeft al filialen in Sint-Niklaas en Borgerhout en nu dus ook in Roeselare. De supermarkt opende om 9 uur de deuren en onmiddellijk doken heel wat geïnteresseerden op. Magda Vandenbroucke en Noël Degryse hadden de opening zelfs op hun kalender aangeduid. “We passeren hier regelmatig en hadden een blad zien hangen dat er een halalsupermarkt kwam”, vertelt Magda. “Ik hou wel van een ander smaakje op mijn bord, dus moesten we vandaag wel eens langskomen. De winkel is proper en verzorgd en heeft een ruim aanbod. Ik ben alvast onder de indruk van de hoeveelheid olijven, dadels en kruiden. Ze zien me zeker nog terug.”

Asalam biedt zesduizend producten aan, van verse groenten en vlees tot wasmiddel en frisdrank. Varkensvlees, alcohol en sigaretten vind je er niet.