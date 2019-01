Armani, Dolce & Gabbana, Delvaux of Lois Vuitton vind je voortaan tweedehands in Pretty Woman CDR

15 januari 2019

Liefhebbers van merkkledij en –accessoires tegen een mooie prijs kunnen voortaan terecht bij Pretty Woman in de Noordstraat 78. Darline Deceuninck, in het verleden nog het gezicht van café ’t Rozenhof in Staden, staat er paraat om je te helpen. “Pretty Woman is een tweedehandsboetiek”, vertelt Darline. “Armani, Missoni, Dolce & Gabbana, Valentino, Delvaux, Lois Vuitton,… Het zijn maar enkele namen van merken die we in huis hebben. Onze focus ligt op dameskledij en accessoires, zoals sjaals en zonnebrillen, maar ook schoenen en handtassen. Mensen kunnen niet alleen in de winkel terecht om spullen te kopen, maar ook om te verkopen. Voor ik hier ben beland, heb ik eerst wat ervaring opgedaan in een gelijkaardige winkel. Ik had genoeg van de horeca. Het was wel even afkicken, maar nu heb ik mijn draai gevonden in de verkoop.”

Pretty Woman is dagelijks open, behalve op zondag en maandag, van 10 tot 18 uur.