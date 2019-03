ARhus zoekt gezondheidsgerelateerde projecten in secundaire scholen CDR

15 maart 2019

Kenniscentrum ARhus is op zoek naar gezondheidsgerelateerde projecten in secundaire scholen. Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 3 april. “ARhus wil een verschil maken voor de scholen uit zijn werkgebied. We bouwen een breed netwerk uit met mogelijke partners uit de regio Roeselare. Scholen behoren hier uiteraard toe, maar ook bedrijven en andere organisaties. Op die manier kan ik relevante verbindingen leggen tussen verschillende stakeholders en kan ARhus een meerwaarde creëren in vakoverschrijdende projecten met onderwijspartners”, vertelt Coördinator leren netwerk Benedicte Seynhaeve. “Broedt jouw school op een project rond gezondheidsvaardigheden, geestelijke gezondheid van jongeren, gezonde voeding, seksuele gezondheid, sport …? ARhus kan helpen! Dien je project in en dan stippelen we samen een traject uit!” Scholen of leerkrachten die een project willen indienen, vinden de projectfiche op www.arhus.be/bibliotheek/service-voor-scholen. Wie meer info of inspiratie wenst, kan contact opnemen met projectcoördinator Benedicte Seynhaeve via benedicte.seynhaeve@arhus.be.