ARhus viert vijfde verjaardag: “Mensen komen steeds vaker voor andere zaken dan om boeken te lenen” Bezoekersaantal in vijf jaar gestegen van 250.000 naar 370.000 Charlotte Degezelle

12 februari 2019

18u18 1 Roeselare ARhus heeft reden tot feesten. Niet alleen viert het kenniscentrum op de Munt op 23 februari zijn vijfde verjaardag, het bezoekersaantal zit ook nog altijd in de lift. In vergelijking met het openingsjaar 2014 heeft ARhus nu 48 procent meer bezoekers en die komen niet alleen om boeken te ontlenen. Om hun houten jubileum te vieren, organiseert ARhus op zaterdag 23 februari een groot feest.

ARhus mag na vijf jaar een goed rapport voorleggen. De bib telt 15.500 actieve leners, of een op vier Roeselarenaars. “In 2018 hadden we bijna 750.000 uitleningen. Een mooie stijging ten opzichte van de 700.921 uitleningen in 2014. Onze klassieke functie - het uitlenen van boeken, cd’s en dvd’s - is dus zeker nog relevant en zal altijd een van de hoekstenen van onze werking blijven”, zegt directeur Yves Rosseel. “Maar mensen komen steeds vaker voor andere zaken naar ARhus. We zien een verschuiving in onze werking. Vroeger was die aanbodgericht, waarbij we materialen aanboden. Maar nu werken we steeds meer op maat en bieden we aan waar mensen ons om vragen. Zo werken we samen met de verschillende netten van het basisonderwijs rond STEM en gaan we ook op vraag van het secundair trajecten uittekenen voor geschorste leerlingen. Daarnaast zijn er heel wat workshops, demo’s, infosessies, lezingen, rondleidingen, klasbezoeken,… Zelf organiseren we jaarlijks vijfhonderd activiteiten, maar we stellen onze accommodatie ook ter beschikking van bedrijven en verenigingen, goed voor nog eens 350 activiteiten per jaar. Daardoor zien we ons bezoekersaantal bijzonder positief evolueren: van bijna 250.000 in 2014 naar 370.000 bezoekers. Dat is een stijging van 48 procent.”

Nog werk aan de winkel

Hoewel ARhus scoort, blijft er nog werk aan de winkel. Niet alleen in ARhus zelf, maar ook in de afdelingen waar de werking de komende jaren wordt herbekeken. “We willen kijken in de wijken of we er gewenst zijn, welke vragen er leven en of er partners zijn met wie we kunnen samenwerken”, legt Rosseel uit. “Zo gaan we bekijken welk aanbod er vanuit ARhus nodig is in het nieuwe Beverse ontmoetingscentrum”, pikt voorzitter Henk Kindt in. “Ook het filiaal in Rumbeke wordt onder de loep genomen.” Zeker is nu al een aanwezigheid van ARhus in de nieuwe ziekenhuiscampus van AZ Delta in Rumbeke. “Binnen RADar, het nieuwe leer- en innovatiecentrum van ARhus, is er een ruimte, een glazen box, voorzien waar ARhus fysiek aanwezig zal zijn”, weet Yves. “Niet met een fysieke collectie, maar we gaan er demo’s en lezingen rond gezondheid organiseren.”

Feest

Maar eerst is het tijd om te feesten en dat doet ARhus op zaterdag 23 februari met iedereen die de voorbije vijf jaar de kennisreus al dan niet binnenstapte. De bib plant allerlei gratis activiteiten voor jong en oud en trakteert met gratis cupcakes, gebakken door de leerlingen van MSKA Brood en Bakkerij. Verder kun je ARhus ontdekken met een virtual reality-bril, aansluiten voor een chatbot demo, draken en monsters verslaan die zich schuilhouden in de onderaardse gangen van ARhus, je eigen hiphop-hit schrijven, in een boksring proeven van allerlei gevechtssporten,… Meer info op www.arhus.be.