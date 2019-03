ARhus viert Jeugdboekenmaand en de vriendschap CDR

01 maart 2019

Naar goede gewoonte viert ARhus in maart de Jeugdboekenmaand. Er staan allerlei leuke activiteiten voor de jeugd gepland. Dit jaar staat het thema ‘vriendschap’ centraal. Op zaterdag 16 maart kun je gratis genieten van de familiefilm Rosie en Moussa en een week later is er de verteltheatervoorstelling ‘Beste vrienden voor… altijd?. In de workshopruimte op verdieping +2 van ARhus De Munt staat vanaf 4 maart het grote Vriendenboek gepland. Wie een pagina invult en afgeeft aan de infobalie, krijgt een Jeugdboekenmaand-button. Ook wie een kleurplaat inkleurt, kan zo’n button krijgen. Inspirerende boeken- en striptips over vriendschap voor lezers tussen 3 en 15 jaar vind je op de themastand op verdieping +2 in ARhus De Munt en in ARhus afdeling Rumbeke. Naast de activiteiten voor het publiek verwelkomt ARhus ook 32 klassen, goed voor meer dan 620 kleuters en lagere schoolkinderen, voor vijf auteurslezingen. Meer info op www.arhus.be/jeugdboekenmaand/.