ARhus verzamelt verjaardagspoëzie

31 januari 2019

De Poëzieweek gaat vandaag van start met Gedichtendag. Met hun vijfde verjaardag in zicht verzamelt Kenniscentrum ARhus verjaardagspoëzie. Wie tussen 31 januari en 23 februari een zelfgeschreven gedicht of poëzie van zijn of haar favoriete dichter bezorgt aan het onthaal van ARhus op De Munt, krijgt een exemplaar van ‘Deze mokkel stapt van haar sokkel’. Deze poëtische strip is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Maud Vanhauwaert, stadsdichter van Antwerpen met West-Vlaamse roots, en het tekenaarscollectief Striptic: Jimmy Hostens, Steven Selschotter en Phavin Verly. De strip werd in opdracht van ARhus uitgegeven door Uitgeverij Bibliodroom en brengt een verhaal over op zoek gaan naar jezelf en over een plek vinden in je stad

Tijdens de Poëzieweek zet ARhus ook luisterboek-poëzie in de kijker via een speciale stand in de onthaalhal.