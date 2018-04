ARhus helpt kinderen met leesproblemen 17 april 2018

ARhus heeft zowel in afdeling De Munt als in Rumbeke een Makkelijk Lezen Plein geïnstalleerd. Het rek bundelt alle materiaal voor kinderen met een leesprobleem. Dat zijn vaak kinderen met dyslexie, maar ook met andere leerproblemen of die Nederlands leren. De boeken, strips en dvd's op het Makkelijk Lezen Plein zijn aangepast in tekst en lay-out. Alle werken staan met de cover naar voren, zodat kinderen niet op een rij boekenruggen kijken. Van veel boeken is ook een luisterversie via cd of streaming beschikbaar. Dit alles moet ervoor zorgen dat boeken vol woorden niet afschrikken, maar leuk zijn. "We merken dat ouders en kinderen vaak advies vragen om een geschikte titel te vinden", legt directeur Yves Rosseel uit. "Door alle aangepaste titels overzichtelijk te presenteren, maken we de keuze al eenvoudiger." Wie nog extra advies wil, kan een afspraak maken met een gespecialiseerde medewerker via www.arhus.be/makkelijk-lezen of 051/69.18.00. Leerkrachten kunnen op hun beurt Makkie-boxen ontlenen om kennis te maken met de soorten materialen. Zij kunnen contact opnemen via makkie@arhus.be. (CDR)