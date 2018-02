ARhus-café ondergaat metamorfose 21 februari 2018

02u42 0 Roeselare Dag op dag vier jaar na de opening maakt kenniscentrum ARhus werk van een optimalisatie van hun infrastructuur. Het ARhus-café krijgt een zelfstandig uitbater en wordt tegen 15 september in een nieuw kleedje gestopt.

Naast stof tot nadenken biedt ARhus dit voorjaar vooral veel stof 'tout court'. Er staan namelijk enkele werken op de agenda. Het ARhus-café, dat voortaan niet langer door het leven gaat als De Tassche, was tot nu toe een tijdelijke opstelling maar krijgt nu z'n definitieve vorm.





"De volledige verdieping wordt omgeturnd tot horecagelegenheid met centrale bar en een keuken ingericht met het oog op eventcatering", weet directeur Yves Rosseel. "De werken starten op 5 maart en het café opent op 15 september. Vanaf dan zullen het café en de conferentieruimte onafhankelijk kunnen functioneren van de openingsuren van ARhus. Het café zal voortaan ook uitgebaat worden door een zelfstandig uitbater. Op 1 maart wordt de oproep naar kandidaten gelanceerd. Het ARhus-café moet een centrale ontmoetingsplek worden, een verlengstuk van onze werking en geen concurrentie voor horecazaken in de buurt. We zijn niet van plan ons aanbod sterk uit te breiden maar zetten in eerste instantie in op kwaliteit."





Optimalisatie

Door de herinrichting van het café verhuist de aanwezige collectie naar de andere verdiepingen wat leidt tot en optimalisatie van de collectie.





Verder kunnen gereserveerde items voortaan afgehaald worden aan het onthaal, worden de lockers verplaats naar de entree en verhuist de themacollectie voor de scholen naar de vroegere stek van de lockers.