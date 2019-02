ARhus blaast vijf kaarsjes uit: “De horizon van onze bezoekers is breder dan vijf jaar geleden en dat is fantastisch.” Sam Vanacker

ARhus bestaat vijf jaar en vierde zaterdag uitgebreid feest. In en rond het kenniscentrum op De Munt werden tien gratis activiteiten op poten gezet, van een initiatie taekwondo in een heuse boksring tot en met een ballonnenbad op de bovenverdieping.

Precies vijf jaar geleden, op 23 februari 2014, gingen de twee vroegere Roeselaarse bibliotheken dicht en opende ARhus de deuren op De Munt. Al van meet af aan was het de bedoeling om een zo breed mogelijk publiek te bereiken door af te stappen van het klassieke imago van bibliotheken. Volgens algemeen directeur Yves Rosseel is ARhus daar inmiddels aardig in geslaagd.

Niemand kijkt er nog van op wanneer er plots een boksring in ARhus staat en zo hoort het ook” Algemeen directeur Yves Rosseel

“Kruisbestuiving is steeds het sleutelwoord geweest. Vijf jaar geleden draaide het er ook al om de focus te leggen op lezen en leren in veel bredere zin. Niet alleen boeken, maar ook kennis delen, sociale vaardigheden aanscherpen, technologisch lezen, leren over geestelijke gezondheid, muziek en sport. Al die aspecten komen hier vandaag ook aan bod in ons activiteitenprogramma.”

Dat laatste wordt netjes geïllustreerd door de aanwezigheid van een echte boksring op de eerste verdieping van het gebouw. Verschillende vechtsportclubs gaven er zaterdag demo’s en initiaties. “Hadden we hier vijf jaar geleden mee uitgepakt, dan had zoiets toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen bij de bezoekers”, gaat Rosseel verder. “Maar vandaag kijkt haast niemand daar nog van op. Dat toont aan dat de geesten van onze bezoekers inmiddels mee geëvolueerd zijn en dat is uiteraard fantastisch. De horizon is breder geworden.”

Ballonnen en chatbot

Op de bovenverdieping van ARhus, die doorgaans alleen voor medewerkers gereserveerd is, konden bezoekers net als vijf jaar geleden bij de opening opnieuw genieten van het uitzicht over de stad. De vergaderruimte deed werd omgetoverd tot een soort aquarium met daarin honderden kleurrijke ballonnen voor de kinderen.

Op de derde verdieping konden bezoekers de nieuwe chatbot van ARhus live testen. “Het gaat om een chatrobot die we uiteindelijk willen inschakelen op onze sociale media en aan het onthaal”, legt Rosseel uit. “De robot zal in staat zijn op eenvoudige vragen van bezoekers te antwoorden, terwijl de robot ook verlengingen van de uitleentermijn zal kunnen verwerken. Op die manier willen we op termijn onze medewerkers ontlasten van die relatief eenvoudige, maar erg tijdrovende taken.”