Après-skiën kan nu ook in Roeselare WINTERBAR SCHATZI OPEN VAN DECEMBER TOT JANUARI CHARLOTTE DEGEZELLE

14 november 2018

02u24 0 Roeselare Zin in après-ski? Dan hoef je deze winter niet per se op reis. Vanaf 1 december openen Silke Dekock, Benny Kellner, Lotte Havegeer en Dieter Goderis langs de Verwerijstraat de Schatzi-Bar. Tot en met 5 januari zal iedereen er kunnen 'losgehen' op ambiancemuziek, opgezweept door danseressen in dirndl. "We mikken op tot 10.000 feestneuzen over de hele periode ", klinkt het.

Of het nu gaat sneeuwen of niet, in Roeselare zal het sowieso winteren in Schatzi-Bar. Après-skibars winnen de laatste jaren aan populariteit. Nu nemen ook enkele Roeselarenaars het initiatief om de feestjes uit de skigebieden naar eigen stad te halen. Silke Dekock en Benny Kellner hebben horeca-ervaring zat als uitbaters van sfeercafé De Nieuwe Klokke op de Grote Markt, Lotte Havegeer en Dieter Goderis lieten daarentegen al van zich spreken op de kerstmarkt. "Maar daar was er dit jaar geen plaats voor ons", vertelt Dieter. "Het was Benny die voorstelde om dan iets anders te doen, maar langs z'n neus weg tevens zei dat we toch moeilijk de Schatzi-Bar uit Oostenrijk (een bekende après-skibar in Ischgl, nvdr.) naar Roeselare kunnen halen. Ik reageerde meteen dat dit wel haalbaar was."





Freakchoco

Het viertal ging onmiddellijk aan de slag om een après-skiparadijs in eigen stad op te zetten. Beide koppels doen hierbij op hun eigen manier een duit in het zakje. "Wij gaan jaarlijks op skireis. De eerste dag staan we vroeg op de latten, maar door de après-ski wordt dit elke dag wat later", lacht Dieter. "Wij gingen nog nooit skiën, maar weten wel hoe we een deftig feestje moeten bouwen", aldus Silke. De locatie wordt danscafé De Loods. Die zaak biedt plaats aan zo'n 400 après-skigangers.





"Het is de bedoeling dat we De Loods een echte Oostenrijkse vibe geven met veel hout, hertenkoppen, skilatten, danseressen in dirndls, bediening in lederhosen, bierpullen van een halve liter en natuurlijk ook de typische ambiancemuziek. Schatzi-Bar zal geopend zijn op vrijdag en zaterdagavond, maar ook tijdens de autoloze zondagen in december. Op vrijdag en zaterdag willen we feestjes bouwen aan de hand van diverse evenementen. De zondagen, en op woensdag 26 december als de Kerstparade door Roeselare trekt, wordt alles wat gemoedelijker, zijn ook de gezinnen welkom en pakken we uit met freakchoco's (een warme kop chocomelk met veel toppings, zoals karamel en slagroom, nvdr.) voor de zoetekauwen. Eenmalig zijn we ook open op donderdag: op 13 december organiseren we een afterwork waar een dj bekend van de filefuif op Studio Brussel en verschillende acts zullen opduiken. Tot slot gaan we ook een samenwerking aan met de mobiele frituur Beste Frietjes uit Staden waardoor ook de hongerige magen gespijsd kunnen worden."





