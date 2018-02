Anouk Haverbeke nieuwe voorzitter Beveren Bruist 10 februari 2018

Na zeven jaar neemt Geert Nemegeer afscheid als voorzitter van Beveren Bruist. Sinds het ontstaan in 2010 was het zijn doel om samen met de andere bestuursleden Beveren te doen bruisen. Nu geeft hij zijn taak als voorzitter door aan Anouk Haverbeke. Geert blikt heel tevreden terug. "Met gemengde gevoelens doe ik afstand van het voorzitterschap. Ik heb dit zeven jaar met plezier gedaan, maar nood breekt wet", zegt de chocolatier. "Mijn groeiende zaak zorgt ervoor dat ik steeds minder tijd heb om mijn functie als voorzitter naar behoren te kunnen uitvoeren. Vandaar mijn beslissing om een stap opzij te zetten. Voor alle duidelijkheid: Ik blijf bestuurslid." Zelfstandig logopediste Anouk Haverbeke werd democratisch verkozen als zijn opvolgster. "Het is een hele eer dat ik, als jongste telg van het bestuur, het voorzitterschap van Geert mag overnemen", reageert ze. "Het zal een uitdaging worden, maar wel een uitdaging waar ik me samen met de goede hulp van het hele team 100 procent voor wil inzetten. Om Beveren in de toekomst nog meer te laten bruisen." (CDR)