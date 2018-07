Annelies doet boodschappen met skeelers ANDER VERVOERMIDDEL NA RIJVERBOD OMWILLE VAN TROMBOSE IN BEEN CHARLOTTE DEGEZELLE

20 juli 2018

02u23 0 Roeselare Een trombose in haar been zorgde ervoor dat Annelies Stroobant (29) een jaar terug een verbod kreeg om nog met de auto te rijden. Ze ging op zoek naar een oplossing om zich te verplaatsen en kwam terecht bij skeelers. Nu mag ze met een brace weer autorijden, maar toch blijft ze naar haar skeelers grijpen.

Wannes Vandevelde zong ooit dat zijn auto zijn absolute vrijheid was. Die vrijheid werd Annelies Stroobant vorig jaar ontzegd door medische problemen. "Begin juli vorig jaar werd vastgesteld dat ik drie bloedklonters in m'n rechterbeen had, een trombose", vertelt ze. "Ik dacht aanvankelijk dat die pijn wel zou overgaan. Maar op den duur was het gewoon te pijnlijk om met de auto te rijden of zelfs te stappen."





Bloedverdunners en een steunkous moesten de oplossing bieden. Maar het draaide anders uit. Tegen eind vorig jaar kreeg Annelies nog slechter nieuws. "Net door die steunkous had ik een inklemming van een zenuw naar de voet wat leidde tot een verlamming van m'n rechtervoet", gaat Annelies verder. "Ik kreeg direct een verbod om nog met de auto te rijden. Een beslissing die ik begreep want die verlamming was heel benauwelijk. Maar tegelijkertijd was ik wel een groot stuk van m'n zelfstandigheid kwijt. Hoe moest ik boodschappen doen? Uit werken? Naar de bank?"





De oplossing passeerde op Annelies haar Facebooktijdlijn. "Iemand bood tweedehands skeelers aan voor amper 10 euro", lacht ze. "Ik had in m'n jeugd veel geskeelerd en dit leek me wel een mogelijkheid. Je voet zit er stevig in vast. In het begin was ik wat bang om ermee op baan te komen. Daarom sloot ik me aan bij de club iSkate Izegem Roeselare. Als lid ben je niet alleen 24 op 24 verzekerd, ik leerde er ook de nodige techniek en de basis van hoe ik me veilig in het verkeer moet bewegen. Want ook dat was me onduidelijk. Waar mocht ik precies skeeleren? Op het voetpad? Het fietspad? Of toch op de rijweg? Uiteindelijk bleek dat je als skeeleraar de regels voor de fietsers moet volgen. Als ik op pad ga om bijvoorbeeld boodschappen te doen, word ik wel bekeken. Maar de reacties zijn veelal positief. Kleine zelfstandigen zoals de bakker en de slager juichen de skeelers toe. Wel zorg ik ervoor dat ik steeds m'n schoenen bijheb voor als ik ergens minder welkom ben."





Sinds kort mag Annelies opnieuw autorijden. Maar enkel als ze een brace draagt. "Ik heb er een 60-tal kinebeurten opzitten en weet dat het helaas nooit meer helemaal goed komt met m'n voet. Maar dankzij de bloedklonters heb ik wel een nieuwe passie ontdekt. Ik rij effectief weer met de auto. Maar zeker vier of vijf keer per week bind ik de skeelers aan. Het voordeel: ik hoef nooit parking te zoeken."