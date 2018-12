Anke (10) voor het eerst op het ijs: “Kijk mama, mijn remmen zijn bijna bevroren” Schaatspiste open voor rolstoelgebruikers Sam Vanacker

02 december 2018

13u42 0 Roeselare De schaatspiste op de Grote Markt was zondagvoormiddag voor het eerst speciaal voor rolstoelgebruikers geopend, al kwam er haast niemand opdagen. Zo had Anke Raes (10) de piste wél helemaal voor zichzelf. Het meisje genoot met volle teugen van haar allereerste keer op het ijs.

De eerste editie van ‘Christmas On Wheels’, zoals het initiatief gedoopt werd, was met welgeteld één deelneemster geen succes. IJsmeester Stefaan Lauwyck had een betere opkomst verwacht. “Bijzonder vreemd. Nochtans hadden we via de stad wel degelijk wat promotie gemaakt. Ik had verwacht dat er hier toch een aantal mensen met een beperking uit de regio aanwezig zouden zijn. Blijkbaar moet er ergens iets fout gelopen zijn in de communicatie. Laat ons hopen dat de opkomst voor de volgende editie op zondagvoormiddag 30 december hoger is.”

Anke Raes, haar moeder Ann-Marie Verhaeghe en haar grootmoeder Annie Ligneel profiteerden wel van het ijs. “Ik had er een paar dagen geleden iets over zien passeren op Facebook, maar ik denk dat veel mensen gewoon niet op de hoogte waren”, zegt mama Ann-Marie. “Toen ik deze morgen ter bevestiging nog even op zoek ging naar info, vond ik er helemaal niets van terug. Spijtig, want dit is nochtans een buitenkansje. Het wordt haar eerste keer op het ijs, maar ze was meteen dolenthousiast.”

Al tiental operaties ondergaan

Al snel rolt en glijdt Anke samen met haar moeder over het ijs. “Kijk mama! Mijn remmen hangen helemaal vol met ijs!” Ann-Marie legt uit dat haar dochter geboren is met een afwijking aan haar heupen, waardoor haar ene been bijna 4 centimeter korter is dan het andere. Ondanks haar prille leeftijd heeft Anke al een tiental operaties ondergaan. “Korte afstanden stappen lukt nu wel, maar gaan sporten met haar leeftijdsgenootjes is uitgesloten. Ze is zelfs al eens thuisgekomen met de vraag of ze aan ballet zou mogen doen, maar dat kan niet. Bij een val bestaat de kans dat haar heup volledig kapot gaat.”

“Anke is op een leeftijd gekomen waarop ze zich al eens boos durft te maken over haar beperking”, gaat oma Annie verder. “We houden haar soms bewust weg van sportieve activiteiten, maar we zijn ook wel een erg sportieve familie. Haar nichtjes zitten in het volleybal terwijl haar ooms heel actief zijn bij atletiekclub AVR. Anke helpt soms om de medailles uit te delen aan de eindmeet, maar zelf aan atletiek doen, zit er niet in. Daarom zijn we heel blij dat we hier vandaag eens op het ijs terecht kunnen. Al komt er de volgende keer hopelijk wat meer volk opdagen. Wij komen alvast terug.”

IJsmeester Stefaan Lauwyck legt uit dat het niet de eerste keer is dat er een rolstoel over zijn ijs in Roeselare glijdt. “Het is wel de eerste keer dat we het ijs specifiek openstellen voor rolstoelgebruikers, maar er is elk jaar een groepje van vijf rolstoelgebruikers dat op een rustig moment langskomt. Ook mijn moeder komt bijna elk jaar. Twaalf jaar geleden is ze na een trombose in een rolstoel terecht gekomen. Ook zij geniet van het ijs. Warm ingeduffeld doe ik dan een toertje met haar op de piste. Ze is 83.”

Rolstoelgebruikers die alsnog willen genieten van het ijs, kunnen op zondagvoormiddag 30 december tussen 9 en 11 uur terecht op de piste op de Grote Markt.