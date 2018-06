Animatoren vakantiewerkingen gezocht 22 juni 2018

De hele zomer zal Zapper ervoor zorgen dat heel wat kinderen uit Roeselare zullen spelen, ravotten en zich kunnen uitleven. Maar Zapper kan dit niet alleen. 150 animatoren staan te popelen om de zomervakantie op gang te trekken en op verschillende vakantiewerkingen, van de speelpleinwerkingen over Babbeloe tot vakantiekampen en losse activiteiten, het beste van zichzelf te geven. Voor de zomer start komen alle animatoren op 30 juni samen. Ze krijgen vormingen over verschillende thema's. Wie 16 is of dit jaar wordt, mag zich altijd inschrijven. Dat kan via roeselare.be/animator.





(CDR)