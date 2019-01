Angels, Witches & Bitches in Kasteel van Rumbeke Charlotte Degezelle

15 januari 2019

08u36 0 Roeselare De Renaissance herleeft in het Kasteel van Rumbeke, een van de oudste renaissancekastelen in België. Kunstenaars Luc Lapere, Kris Vercruysse, Christien Dutoit en Conny Roels bundelen de krachten voor het passioneel renaissance event Angels, Witches & Bitches. Van 14 tot 24 februari mag je je verwachten aan minnedichten, klavecimbelmuziek, kunst,… Rode draad doorheen het evenement is de vrouw in al haar facetten.

Kunstenaars Luc Lapere en Kris Vercruysse worden dit jaar beiden 60. Reden genoeg voor het duo om een apart cultureel verjaardagsfeest op te zetten. Ze keren hiervoor terug naar de Renaissance, de tijd van kunstenaars als Leonardo Da Vinci, Michelangelo,…”In die periode begonnen vrouwen voor het eerst aan kunst te doen”, weet Lapere. “Wij contacteerden dan ook twee vrouwelijke kunstenaars, Christien Dutoit en Conny Roels, om een evenement op te zetten waarbij de vrouw in al haar facetten centraal staat.”

Als locatie belandden ze logischerwijze in het Kasteel van Rumbeke, één van de oudste renaissancekastelen in België. Al maken ze ook één zijsprongetje. “Angels, Witches & Bitches loopt van donderdag 14 tot en met zondag 24 februari”, zeggen Luc en Kris. “Samen met, en in, ARhus en Vormingplus brengen we op 12 februari al een opwarmertje. Pascale Platel komt er spreken over vrouwen, zusters, liefde, verleiding, … Angels, Witches & Bitches is in eerste instantie een kunsttentoonstelling waar Conny, Christien, Kris en ik onze werken tonen. Die is te bezoeken op 14, 15, 22, 23 en 24 februari van 10 tot 18 uur maar trokken we open tot een breed cultureel event. Zo brengen we samen met Oekene NV op Valentijn een muzikaal optreden met klavecimbel en traverso door Benjamin Paganini en Nina Lakicevic. Woordentij vzw brengt op haar beurt op vrijdag 15 februari onder meer Machteld Ramoudt, Alicia Gescinka, gekend van Wanderlust op Canvas en voormalig Antwerps stadsdichter Bernard Dewulf samen voor de literaire avond ‘The Day after Valentine’. Elvis Peeters en Agnes de Graaf gaan op vrijdag 22 februari aan de slag met de minnedichten van Hendrik van Veldeke, de eerste Nederlandstalige schrijver die we bij naam kennen. Gerenommeerd harpist Luc Vanlaere brengt al zijn instrumenten, inclusief een kopie van de oudste harp ooit gevonden, mee naar Rumbeke voor een concert op 23 februari en op zondag 24 september verwelkomen we het vocaal ensemble Blush en brengen negen 15-jarige leerlingen van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten een vertelprogramma rond het thema vrouw. Tijdens de week verwelkomen we scholen. We willen de kinderen onder meer iets bijbrengen over etiquette en hen ook zelf laten schetsen. Die werkjes zullen op 24 februari te zien zijn op de zolder van het kasteel.”

Ook later dit jaar krijgt Angels, Witches &n Bitches nog een vervolg. Dit telkens op verplaatsing. “Zo exposeren Kris en ik tijdens Manor goes Classic op 8,9 en 10 juni op de Manorhoeve in Sint-Eloois-Winkel, onthul ik midden juni een 5 meter hoog heksenbeeld in Beselare, exposeren we halfweg juni met z’n vieren in m’n nieuwe galerij Art Passion in Oostnieuwkerke en organiseren we als finissage open ateliers op 12, 13, 19 en 20 oktober”, besluit Luc.

Meer info, tickets en reserveren via www.angelswitchesbitches.be.