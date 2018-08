Anderstalige kinderen brengen show in De Spil 25 augustus 2018

Opvallend jong volk gisterenmiddag op het podium van CC De Spil. Een groep anderstalige nieuwkomertjes, tussen 3 en 12 jaar, gaven er het beste van zichzelf voor hun broers, zussen en (groot)ouders in een zelf geregisseerde show. Zo sloten ze de zomervakantie af, die voor hen de voorbije dagen al een schools tintje had door de Wiebelweek Nederlands. "Tijdens die week spelen de kinderen allerhande toffe activiteiten, zodat hun Nederlands beter wordt", weet brugfiguur Emilie Bekaert. "'s Morgens begeleidden leerkrachten hen en leerden de deelnemers Nederlands. In de namiddag stonden heel wat activiteiten gepland. Het thema dit jaar was dieren. Een team van 19 medewerkers stond dagelijks klaar in SBS De Brug voor 148 ingeschreven kinderen." (CDR)