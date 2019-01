Amper negen maanden na opening al uitbreiding voor Vikingschool: nieuwe sportzaal en 4 extra klassen Charlotte Degezelle

19 januari 2019

13u28 0 Roeselare Amper negen maanden nadat de vernieuwde Vikingschool officieel geopend werd, werden er alweer uitbreidingswerken aangekondigd. Op een braakliggend terrein langs de Groenestraat, net naast de school, verrijst straks een sportzaal die zowel door de Vikingschool als door De Hagewinde gebruikt zal worden. Ook zitten er nog vier nieuwe klassen in de pijplijn.

Nieuwe klaslokalen, een leraarskamer, een polyvalente ruimte, nieuw sanitair voor het lager, bureaus voor de directie en de administratie en een overdekte speelplaats. De uitbreiding en transformatie die de Vikingschool de voorbije jaren onderging, is niet min. Maar hoewel de bouwvakkers er amper vertrokken zijn, mogen ze straks opnieuw aanrukken. “Binnenkort zitten we samen met de ontwerpers en worden de nodige vergunningsaanvragen ingediend”, weet Francis Devolder, coördinerend directeur van Scholengroep Arkorum. “We hopen dat we binnen hier en een jaar de eerste steen kunnen leggen.”

Concreet wordt de Vikingschool, op dit moment goed voor 300 leerlingen, deze keer uitgebreid met een sportzaal en vier bijkomende klassen. Gelijktijdig valt BuBaO De Hagewinde ook in de prijzen. “Langs de Groenestraat kopen we het terrein naast de nieuwe hoofdingang. Op die site komt een grote sporthal die zowel door de Vikingschool als door de naastgelegen school De Hagewinde (met ingang langs de Vikingstraat en waar 68 kinderen school lopen nvdr.) gebruikt zal worden. De huidige turnzalen in beide scholen zijn niet meer van deze tijd. In De Vikingschool is de turnzaal niet groot genoeg en niet comfortabel. In De Hagewinde wordt een oude kloosterkapel als turnzaal benut. De nieuwbouw zal opsplitsbaar zijn zodat kinderen van beide scholen er gelijktijdig gebruik kunnen van maken. Ook willen we de zaal openstellen voor externen.”

Oude turnzaal wijkt voor klassen

De oude turnzaal verdwijnt en dankzij de ruimte die vrijkomt kunnen vier nieuwe klassen gecreëerd worden. “Het gaat niet zozeer om bijkomende lokalen omdat er nog steeds extra leerlingen bijkomen, maar om het aanpakken van te kleine lokalen. Op dit moment zitten enkele klassen van 24 leerlingen nog in lokaaltjes van slechts 25 vierkante meter, terwijl andere klassen over een ruimte van 60 vierkante meter beschikken. We moeten mee met de normen die gelden en maken werk van klassen uit de 21e eeuw.” Voor de realisatie van het project mag Arkorum rekenen op een Vlaamse huursubsidie van 75.460 euro.

Ook nieuwe sportzaal voor De Verrekijker

De Verrekijker in Rumbeke krijgt een gelijkaardige subsidie van 56.595 euro, ook voor een nieuwe sporthal. Ook daar gebeurden de voorbije jaren heel wat verbouwingen, maar ontbreekt er nog steeds een degelijke sportzaal. Een gloednieuw exemplaar zal neergepoot worden op de site van Rumbeeksesteenweg 468, een leegstand handelspand dat aangekocht werd door de scholengroep.