Amfibieën centraal op Jawadde, een padde op GO! Campus Sterrebos

18 maart 2019

12u57

Wie iets wil bijleren over amfibieën moet op zaterdag 30 maart op de GO! Campus Sterrebos zijn. Onder de noemer ‘Jawadde, een padde’ organiseren de campus, Natuurpunt Mandelstreke, Stad-Land-Schap ’t West – Vlaamse en Stad Roeselare samen een activiteit voor het brede publiek waarbij zij kennismaken met de aanwezige natuur op en rond het schooldomein. “In het kader van het provinciaal ondersteuningsreglement ‘Natuur op school’ konden wij in 2017 een heuse poel aanleggen op het schooldomein”, vertelt directeur Katia Viaene. “Kikkers, salamanders en padden vonden er onmiddellijk hun ideale habitat en onze leerlingen krijgen zo de kans om het fascinerende onderwaterleven van dichtbij te volgen. Zij vertellen tijdens Jawadde, een Padde hoe zij de jaarlijkse amfibieënoverzet ervaren. Aan de hand van zoekkaarten leren de bezoekers de padden, kikkers en salamanders herkennen en vertellen we je over het belang van deze dieren en wat ze nodig hebben om te overleven.” Daarnaast kan je een partijtje boerengolf spelen, je gezicht met grime laten omturnen tot een kikkersmoel, knutselen, een rondgang/zoektocht over de campus volgen, genieten van een hapje en een drankje in Bar Salamander,… De activiteit is gratis. Iedereen is welkom vanaf 13.30 uur. De ingang van de campus vind je in de Kasteelstraat, tegenover huisnummer 137. Er is een ruime parking voorzien.