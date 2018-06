Ambiance! Stationsplein even schlagerparadijs 26 juni 2018

Handjes in de lucht, een dansje placeren en meehuppelen met de polonaise! Gistermiddag voelden senioren, maar eigenlijk iedereen die van leuke muziek houdt zich de koning te rijk op het Roeselaarse Stationsplein. Tijdens de allerlaatste dag van de Batjes trakteerde Radio Bingo hen op het gratis schlagerfestival Roeselswing. Mieke en Bandit trapten het muziekfestijn af en al snel zat de sfeer er goed in. De terrasjes liepen vol en de ambiance groeide enkel maar aan toen ook Yves Segers en Sam Gooris hun hits brachten. Ter afwisseling werd een vakantie verloot via het Reuze Radio Bingo Spel, maar 's avonds was het weer volop feest dankzij een solo-optreden van Bandit en de linedancingmuziek van de Nevada Country Band. De 86ste editie van de Batjes werd gisteren afgesloten met vuurwerk. (CDR)