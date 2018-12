Alma viert 100ste verjaardag CDR

Feest in WZC Sint-Henricus want Roeselare heeft er een kersverse eeuwelinge bij. Alma Vanhaelewyn werd er door familie, vrienden en het stadsbestuur in de bloemetjes gezet en getrakteerd op taart voor haar 100ste verjaardag. Alma werd geboren op 19 december 1918 in Hooglede. Ze was de achtste in een gezin van 11 kinderen. Ze groeide op in een landbouwersgezin en stapte op haar 23ste in het huwelijksbootje met Daniël Desmet. Samen gingen ze in Oekene wonen waar ze een landbouwbedrijf opstartten. Daniël overleed op 57-jarige leeftijd. Sinds een tweetal jaar woont Alma in Sint-Henricus. Haar wijze raad voor een lang en gelukkig leven: positief in ‘ t leven staan en niet te veel ‘trunten’.