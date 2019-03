Alles over elektrisch fietsen in Expo Roeselare CDR

13 maart 2019

Op 16 en 17 maart organiseert West-Vlaanderens Mooiste, in samenwerking met Fiets!, Vlaanderen Elektrisch in de conferentiezaal van Expo Roeselare. Tussen 10u en 18u kan je er een ruim assortiment e-bikes ontdekken en krijg je advies van echte experten in hun vak. Op zondag kan je bovendien het gamma van Segway uittesten. Daarnaast zijn er heel het weekend diverse workshops. Zo leer je wat te doen als je pech krijgt onderweg en staat de Belgisch kampioen bandenleggen ook paraat met raad en daad. Ook maak je als bezoeker kans op een fietsreis naar Nederland. De beurs is zowel op zaterdag als zondag gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur.