Alle info over patiënt nu in één dossier Vijf campussen AZ Delta stappen over op hix-systeem

21 april 2018

02u58 0 Roeselare Ongeziene operatie gisteren in AZ Delta. In één dag tijd schakelden de vijf campussen van het ziekenhuis over van een wirwar van paperassen op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD garandeert meer privacy voor de patiënt.

Gegevens over de patiënten van AZ Delta werden tot eergisteren bewaard in een kluwen van zowat 30 verschillende softwarepakketten en papieren dossiers.





Daar maakte het ziekenhuis op alle vijf campussen in Roeselare, Torhout en Menen, in één keer komaf mee. Met een zogenaamde 'big bang' werd alle in gebruik zijnde software gisterochtend uitgezet en schakelde men over op het HiX-systeem van het Nederlandse bedrijf ChipSoft. Nooit eerder gebeurde er in een ziekenhuis in ons land een dergelijke operatie op zo'n grote schaal.





Minder fouten

Het EPD betekent een grote stap vooruit voor AZ Delta en biedt zowel voor het ziekenhuis als voor de patiënt grote voordelen. "Alle gegevens over de patiënt, gaande van (thuis)medicatie over aanvragen tot onderzoeken, allergieën, beeldmateriaal en info over de operatie worden voortaan verzameld in één softwaretoepassing. Vroeger stond die verspreid. Het spreekt voor zich dat dit de patiëntveiligheid ten goede komt", aldus algemeen directeur Johan Hellings.





"Bovendien is het systeem zo gesofisticeerd dat het zelfs op mogelijke interacties tussen verschillende geneesmiddelen wijst en waarschuwingen uitstuurt bij een risico. Dankzij het nieuwe systeem zullen er minder fouten gemaakt worden en het ondersteunt artsen en zorgverleners door hen op gevaren te wijzen. Bovendien heeft enkel wie een zorgrelatie heeft met de patiënt toegang tot de gegevens."





Opleiding

Hoewel het nu voor alle medewerkers en artsen even aanpassen is, wordt het dankzij het EPD efficiënter werken. Met enkele muisklikken zullen ze eender waar in het ziekenhuis de nodige info kunnen oproepen. En binnen enkele maanden krijgen ook huisartsen, thuisverplegers en kinesisten beperkt toegang tot het EPD. De overschakeling was niet zonder risico. Denk maar aan de zware ICT-problemen bij Argenta. Maar AZ Delta was voorbereid. "De voorbereiding startte al 1,5 jaar geleden", weet Hellings. "Onze medewerkers en artsen volgden in totaal ruim 30.000 uur opleiding en momenteel zijn er 200 consultants van ChipSoft aanwezig in onder meer de apotheek en in de spreekkamers bij de dokters om de overschakeling vlot te doen verlopen. We nemen geen risico's. Zo werkt het operatie-kwartier vandaag en volgende week op halve capaciteit en staan de noodprocedures op scherp. We zetten ook extra personeel in. Alles verloopt tot nu toe goed, maar we blijven de komende dagen en weken waakzaam."