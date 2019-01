Alle hens aan dek voor verwerking glazen flessen: “Wie merkt dat er geen plaats meer is in de glasbol, neemt beter zijn flessen terug mee naar huis” Sam Vanacker

02 januari 2019

17u25 0 Roeselare De eindejaarsfeesten zijn voorbij en de afvalverwerkingsbedrijven zullen het geweten hebben. Bij Vanheede Environment Group, waar gezorgd wordt voor de lediging van 2.500 glasbollen in ons land, wordt er met man en macht gewerkt om de glasbollen leeg te maken. Vrachtwagens rijden voortdurend af en aan richting de site van het bedrijf in Rumbeke.

“Tussen kerst en nieuw blijft het glas vaak bij de mensen thuis staan en pas na nieuwjaar brengen ze alles naar de glasbollen, wat voor ons een enorme piek betekent”, legt marketing assistant Claudia Santeddu uit. “Om dat te compenseren, kregen alle glasbollen de voorbije twee weken zelfs een extra ledigingsbeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat er glas naast de glasbollen komt te staan, want dat brengt een pak extra werk mee voor onze ophalers. Laat me daarom meteen van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te lanceren. Wie merkt dat er geen plaats meer is in de glasbol, neemt beter zijn flessen terug mee naar huis en wacht een paar dagen. Of zoekt een andere glasbol op. Uit respect voor de ophaaldienst, want het is sowieso al niet evident om chauffeurs te vinden in deze periode van het jaar. “

Alles samen haalt Vanheede jaarlijks zo’n 78.000 ton huishoudelijk glas op in de regio’s Antwerpen, Brugge en Oostende, terwijl het bedrijf in Wallonië ook actief is in Luik en Henegouwen. “Gemiddeld spreken we van 6.000 ton glas per maand, omgerekend toch zo’n 12 miljoen flessen. In januari halen we doorgaans vlotjes de kaap van 16 miljoen flessen”, gaat Santeddu verder. “Speciaal om de feestdagen op te vangen voorzien we zelfs drie extra vrachtwagens bovenop onze twaalf vaste vrachtwagens. Dit jaar vielen kerstavond en nieuwjaar gelukkig op een maandag, waardoor mensen relatief gespreid hun glas wegbrengen. Op jaren waarop de feestdagen op een donderdag of vrijdag vallen, blijft het glas vaak nog het hele weekend staan en dan wordt het helemaal onbegonnen werk voor de chauffeurs die op maandag op pad moeten.”

Verder merkt het bedrijf dat de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk glas op jaarbasis blijft toenemen. “De voorbije tien jaar merken we toch een lichte maar gestage stijging. Dat kan het gevolg zijn van de groei van de bevolking, maar wij zien er voornamelijk een andere trend in. Mensen lijken milieubewuster te zijn geworden en kiezen meer en meer voor de glazen fles in de plaats van het plastic wegwerpalternatief.”

Het glas dat door Vanheede wordt verzameld, wordt gecentraliseerd op de site van het bedrijf in het West-Vlaamse Rumbeke, van waaruit het per schip naar een buitenlands recyclagebedrijf gebracht wordt. Daar worden de flessen omgesmolten tot nieuw glas.