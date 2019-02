All-Bouw zit in het nieuw CDR

21 februari 2019

Bouwfirma All-Bouw mag langs de Iepersestraat uitpakken met een spiksplinternieuw belevingskantoor dat dienst doet als kijkwoning. “Het begon in januari 2016. We hadden nood aan douches, extra toiletten, een grotere keuken, een ruimte die groot genoeg was om alle medewerkers in samen te brengen en de parking viel ook vaak te krap uit”, vertelt Simon Alleman, zaakvoerder-eigenaar van All-Bouw. “In 2016 brainstormden we samen met de Roeselaarse architect Pieter Verfaillie van BOW over de mogelijkheden. We kozen bewust voor hernieuwbouw en dus voor het behouden van deze site.” De werken startten in juli 2017. De bestaande parking werd uitgebreid en er werd extra parkeerruimte gecreëerd. Onder de bezoekersparking zit er meer dan 100 000 liter aan opslagruimte voor hemelwater. De bijgebouwen werden gesloopt en heropgebouwd. Van de ene loods werd een grote moderne keuken gemaakt met ontspanningsruimte en sportzaal. De garages naast de andere hangar maakten plaats voor een nieuwbouw met douches voor de buitenploegen en kantoorruimte voor de afdeling planning en uitvoering. Ook de tuin achter het hoofdgebouw werd onder handen genomen. De zaakvoerder is apetrots op het eindresultaat. “Het laatste anderhalf jaar ging hard. Alles werd in huis gepland en gecoördineerd. De renovatie toont echt tot wat All-Bouw in staat is. Het volledige kantoor lijkt op een kijkwoning waar je als bouwheer inspiratie kunt opdoen voor een nieuwbouwwoning. Je ziet er vloerbetegeling, parket, aluminium schrijnwerk, een in-het-werkblad-ingebouwde dampkap, een accordeon-schuifraam, vijf manieren om aircosystemen weg te werken, verschillende soorten indirecte verlichting,…”