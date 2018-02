Alberic blaast 95 kaarsjes uit op valentijn: "Blij dat ik met mijn Madeleine kan vieren" 14 februari 2018

De liefde viert vandaag op valentijn hoogtij, maar gisteren hing er al liefde in de lucht, onder meer in rusthuis Westerlinde in Roeselare.





De dienst Animatie & Events nodigde alle koppels die in het rusthuis verblijven, en ook degene waarvan een partner nog thuis woont, gisterenmiddag uit voor een romantisch en vooral smakelijk dessertbuffet. Madeleine Swaenepoel en Alberic Bylo waren alvast van de partij. Het voormalige landbouwerskoppel, intussen 71 jaar gehuwd, kwam drie jaar geleden in het rusthuis wonen. Voor hen is 14 februari een extra speciale dag, want Alberic viert vandaag zijn 95ste verjaardag. Madeleine Swaenepoel heeft die gezegende leeftijd al bereikt. "In onze tijd bestond dat allemaal niet, valentijn", glimlacht Alberic. "Het is maar de voorbije jaren dat ze daar wat meer publiciteit rond maken. Dat vind ik helemaal niet erg, wel integendeel. Al is en blijft 14 februari voor mij in de eerste plaats gewoon mijn verjaardag. Blij dat ik hem nog kan vieren samen met mijn Madeleine." Morgen donderdag worden er in het rusthuis hartvormige wafeltjes gebakken. (SVR/CDR)