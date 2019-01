Albanese inbreker gevat na klopjacht van twee uur, twee kompanen nog spoorloos Spitstechnologie helpt politie handje bij inbraak in Domien Craccostraat VHS

06 januari 2019

17u51 0 Roeselare Een Albanese boef die verdacht wordt van een hele reeks inbraken, zit in de cel. De man werd gevat tijdens een klopjacht, nadat hij met twee anderen een inbraak had gepleegd in - alweer - de Domien Craccostraat in Roeselare. Zijn kompanen blijven voorlopig spoorloos. Het gerecht verdenkt het trio ook van een reeks inbraken op oudejaarsavond in Sint-Eloois-Winkel.

Kinesitherapeute Cathy Ingelbrecht (45) en haar partner kregen vrijdagavond rond acht uur tijdens hun afwezigheid inbrekers over de vloer. Dat gebeurde in Domien Craccostraat in Roeselare, waar net voor kerstmis ook al in verschillende huizen werd ingebroken. De woning van het koppel is echter uitgerust met een vernuftig alarmsysteem waarbij niet alleen de beveiligingsfirma verwittigd wordt maar het koppel ook de bewegingen van de inbrekers kan volgen. Dat gebeurt via camera’s in de woning waarvan de beelden consulteerbaar zijn via smartphone. De partner van Cathy Ingelbrecht briefte de politie over wat zich in de woning afspeelde tot die ter plaatse was. Maar net op dat moment waren de inbrekers gaan vliegen. De agenten zagen nog net één van de drie weglopen. Onmiddellijk werd een klopjacht gestart waarbij ook een speurhond werd ingezet. Met resultaat, want rond tien uur kon één van de daders gevat worden. De man had zich verscholen op een akker langs de Oude Zilverbergstraat, enkele kilometer van de Domien Craccostraat verwijderd. Zijn twee kompanen zijn nog spoorloos. Het trio had vrijdagavond ook al toegeslagen in een woning langs de Kanunnik Duboisstraat, die paalt aan de Domien Craccostraat. Volgens het Kortrijkse parket maken de drie deel uit van een bende die een achttal inbraken op haar actief heeft. De boeven gaan steeds op dezelfde manier tewerk: ze hijsen een rolluik omhoog, slaan met een hamer een venster in aan de achterzijde van de woning en gaan vervolgens op zoek naar geld en juwelen. De drie worden ook verdacht van een reeks inbraken die op oudejaarsavond in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem werden gepleegd. De opgepakte Albanees is intussen aangehouden.