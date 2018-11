Al meer dan 1.000 handtekeningen tegen knip Maria's Lindestraat 29 november 2018

Het protest tegen de knip in de Maria's Lindestraat zwelt aan. De buurt slaagde erin om het stadsbestuur te overtuigen de knip even uit te stellen, maar gelijktijdig liet schepen van mobiliteit Griet Coppé (CD&V) zich ontvallen dat de knip in december uitgevoerd zou worden.





Zaterdag gaat de laatste maand van het jaar in, en de buurt is niet van plan zich onbetuigd te laten. In het straatbeeld duiken spandoeken op met de boodschap 'geen knip'.





Met een online petitie verzamelden ze quasi 1.100 handtekeningen en vrijdag organiseren ze om 18.30 uur een antiknip-drink aan de rotonde in de Oekensestraat. "We hopen zo nogmaals aan te tonen dat de buurt de knip niet pikt", klinkt het in de buurt. "Gelijktijdig hopen we onze petitie te kunnen afgeven aan de bevoegde instanties."





(CDR)