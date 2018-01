Agro-Expo vreest verkeerschaos AMPER PARKEERPLAATS AAN EXPO DOOR BOUW NIEUW ZWEMBAD CHARLOTTE DEGEZELLE

02u26 0 Foto Couvreur Door de bouw van het nieuwe zwembad zijn er nog amper parkeerplaatsen beschikbaar op de parking van Expo Roeselare. En die zijn voorbehouden voor standhouders en medewerkers. Roeselare De organisatoren van Agro-Expo, van 27 tot en met 29 januari, werken samen met de stad en de politie aan een parkeerplan om overlast in de buurt te vermijden. Door de bouw van het nieuwe zwembad zullen er tijdens de achttiende editie van de land- en tuinbouwbeurs minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn aan Expo Roeselare.

De tweejaarlijkse internationale land- en tuinbouwbeurs Agro-Expo maakt zich op voor een topeditie. De beurs is volgeboekt met 145 standen, Boer zoekt Vrouw-gezicht Dina Tersago presenteert een koeparade, hobbykok Ellen Vauterin geeft kooksessies en er zijn al meer dan 15.000 toegangskaarten de deur uit. Toch krabben de organisatoren zich in het haar. Door de bouw van het nieuwe zwembad zijn er namelijk maar driehonderd plaatsen meer beschikbaar op de parking voor het expogebouw. De parking achteraan is ook niet bruikbaar, want die wordt ingepalmd door een tent van 2.500 vierkante meter voor de beurs. "We zijn voorbereid, maar vrezen toch het slachtoffer te worden van ons eigen succes", zegt algemeen secretaris Marc Debode. "We hebben meermaals samengezeten met de veiligheidsdiensten, maar het wordt er op of eronder voor het mobiliteitsplan. Het kan zelfs catastrofaal worden."





Shuttledienst

Op de parking van Expo Roeselare worden alleen standhouders en medewerkers toegelaten. Wie op de Schierveldesite komt sporten, zal afgeleid worden via de Schierveldestraat. "Bezoekers van Agro Expo moeten op de parking van de REO Veiling parkeren", weet voorzitter Rik Vanwildemeersch. "Deze ligt op wandelafstand, maar op zondag en maandag rijdt er ook een shuttledienst van De Lijn, zowel naar de parking van de REO Veiling als naar de parking van Decathlon. Het stadsbestuur zal op de invalswegen signalisatie plaatsen. We vragen onze bezoekers uitdrukkelijk om deze parkings te gebruiken. Met hun medewerking kunnen we het probleem van parkeren in de omgeving verhelpen."





Agro-Expo is van 27 tot en met 29 januari te bezoeken van 10 tot 19 uur. De toegang bedraagt tien euro. Meer info op www.agro-expo.be.