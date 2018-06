Agent betrokken bij botsing 13 juni 2018

Na een botsing op het kruispunt van de Zeger Maelfaitstraat en de Lekkensstraat in Rumbeke (Roeselare) is maandagavond rond half negen een Peugeot Partner op de zij beland. Het kwam tot een aanrijding tussen de auto's van een 30-jarige vrouw uit Roeselare en een 46-jarige stadsgenoot. Omdat één van beiden agent buiten dienst was bij de politiezone Riho liet de lokale politie de vaststellingen over aan de collega's van de zone Midow. Zo zorgde men voor volledige objectiviteit. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Eén van beide automobilisten negeerde in elk geval de voorrangsregels. (LSI)