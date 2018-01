Afvalverwerkingsbedrijf Vanheede haalt dubbel zoveel glas op in januari 02u32 0 Sam Vanacker COO Dieter Grimmelprez van Vanheede. Roeselare In de Moorseelsesteenweg in Rumbeke rijden de vrachtwagens van afvalverwerkingsbedrijf Vanheede dezer dagen af en aan met lege flessen. Januari is dé piekmaand op gebied van glazen flessen. Zo worden er deze maand ruim vijf miljoen glazen flessen opgehaald, terwijl dat in februari nog amper de helft is.

Vorige week kregen de 16.000 glasbollen van Vanheede in België een extra ledigingsbeurt omdat ze begin januari zo veel moeten slikken.





"Jaarlijks verwerken we 340.000 ton glas, zo'n 1.000 ton per dag. In december en februari is dat minder. De mensen sparen hun lege flessen op tot na nieuwjaar, waarna er massaal naar de glasbol getrokken wordt. In januari zitten we daardoor aan 2.000 ton per dag", duidt COO Dieter Grimmelprez. "Eigenlijk kan je op de cijfers van de laatste tien jaar een lat leggen. Ze zijn crisisproof, zeg maar. Mensen zullen altijd blijven drinken. Het kan best zijn dat dat in magere jaren een wat goedkoper cavaatje is, maar dat cavaatje zit net als een dure champagne ook in een even grote glazen fles."





Al moet wel gezegd dat de berg glas in Rumbeke een pak kleiner is dan vorige jaren.





"Daar is een praktische reden voor. Vroeger verzamelden we alle glas uit alle vestigingen in Roeselare om het van hier uit per schip weg te voeren, maar daar zijn we om logistieke redenen van af gestapt. Voortaan wordt het glas in onze verschillende vestigingen decentraal verzameld en van daaruit vertrekt het met de vrachtwagen naar een recyclagebedrijf, waar de flessen worden gereinigd, gemalen en gesmolten."





(SVR)