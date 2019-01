Afvalophaling verstoord door sneeuwval CDR

23 januari 2019

Afvalintercommunale Mirom laat weten dat dat de afvalophaling in Roeselare, Kortemark, Koekelare, Menen, Wingene, Wevelgem, Torhout en Wervik verstoord is door de hevige sneeuwval. “Onze afvalophalers zijn deze ochtend wel uitgereden en doen wat ze kunnen. De kernen van de gemeenten zouden mits vrije wegen moeten lukken. Landelijke wegen zijn quasi niet haalbaar omdat je er het verschil tussen weg en berm of gracht niet meer ziet”, klinkt het. “Als de ophalers vandaag niet tot in je straat raken, dan vragen we begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Haal in dat geval je afvalzakken weer binnen en bied ze opnieuw aan tijdens de volgende ophaling.”

De afhaling van de tuinafvalbakken is totaal geschrapt vandaag. Er wordt een extra ophaling voorzien op woensdag 30 januari.