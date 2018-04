Afval vat vuur op stort 13 april 2018

Op de stortplaats van de kleiputten langs de Moorseelsesteenweg in Roeselare heeft woensdag rond middernacht zo'n 300 vierkante meter afval vuur gevat. Het was een passant die een oranje gloed opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Omdat de stortplaats zich op enkele honderden meters van de bedrijfssite van afvalverwerker en uitbater Vanheede Environmental Logistics bevindt, werd een tankwagencircuit met vijf tankwagens uit Roeselare, Ardooie, Hooglede, Izegem en Moorslede opgezet. Dat zorgde er meteen voor dat ruim 50.000 liter bluswater aanwezig was.





De brandweer van de zone Midwest had de grote afvalbrand na een uur onder controle. "Er was geen enkel gevaar voor het bedrijf of omwonenden", klinkt het bij brandweerofficier Christophe Gardin. "Het bedrijf zelf schoot ook te hulp door de afvalhoop open te trekken en af te dekken met vloeibaar slib." Hoogstwaarschijnlijk vatte het afval vuur door zelfontbranding. (LSI)