Afval vat vuur in loods verbrandingsinstallatie 17 augustus 2018

In een loods van de intercommunale voor afvalverwerking Mirom langs de Oostnieuwkerksesteenweg is gisterenmiddag iets over 13 uur brand ontstaan. "In de loods waar grof vuil wordt verkleind door een machine is tijdens dat procedé een steekvlam ontstaan", legt directeur Koen Van Overberghe uit. "Wellicht zat er iets tussen het afval wat er niet thuishoorde. Twee arbeiders konden meteen de eerste vlammen blussen met waterslangen die altijd in de buurt liggen. De loods is ook uitgerust met automatische sprinklers en een watervoorraad van zo'n 650.000 liter maar die moesten niet in werking treden." De brand veroorzaakte rook in de loods die zich tot aan de Oostnieuwkerksesteenweg verspreidde. De brandweer van de zone Midwest kon de rest van het vuur blussen en haalde wat afval naar buiten om te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. (LSI)