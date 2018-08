Afscheid van verongelukt echtpaar 14 augustus 2018

Het koppel uit Roeselare dat op 3 augustus op vakantie in Portugal om het leven kwam bij een verkeersongeval met een huurauto, wordt vrijdag om 10.30 uur samen in de Sint-Michielskerk in Roeselare begraven. Jan Huyghe (48) en Vicky Dewulf (43) overleefden de klap met een vrachtwagen niet. Hun twee zonen Wouter (18) en Matias (16) zaten ook in de wagen maar overleefden. De twee broers werden eerder al gerepatrieerd, ondertussen zijn ook de lichamen van hun ouders naar ons land gebracht.





(VHS/LSI)