Afscheid van verkeersslachtoffer in oud fabriekspand

De uitvaartdienst voor Robin Blomme (28), die afgelopen weekend stierf na een ongeval op de E403 in Lichtervelde, vindt plaats in een oud fabriekspand. Het gaat om een symbolische locatie aan de Rotsestraat in Roeselare. Robin speelde daar in 2016 mee in de theaterproductie 'Dogville', in de oude gebouwen van het metaalbedrijf Parts & Components (P&C), achter de Aveve-vestiging. De beslissing om de uitvaartdienst te verplaatsen, werd genomen door zijn ouders, na overleg met een goeie vriendin van Robin. Medewerkers van cultuurkapel De Schaduw uit Ardooie, die mee instonden voor de productie van 'Dogville', zullen de ruimte aankleden en helpen om de dienst in goede banen te leiden. Het afscheidsmoment is gepland op zaterdag 6 januari om 12 uur. (VHS)