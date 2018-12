Afgeschreven computers ARhus krijgen tweede leven in Dogbo CDR

04 december 2018

10u39 2 Roeselare Kenniscentrum ARhus trekt in het kader van Music for Life alle registers open voor D.O.G.B.O.-DOGBO vzw. Die vzw werd opgericht in het kader van de stedenband die Roeselare heeft met de Beninse stad Dogbo.

De komende weken organiseert het kenniscentrum allerlei acties, gaande van de Warmste quiz op 7 december, over een veiling van kunstfoto’s uit de fototentoonstelling ‘Dogbo Twinning’ via www.arhus.be/warmste-week-2018, een concert van de accordeonklas van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten op 14 december, rostpotten in alle afdelingen, hapjes en drankjes ten voordele van de vzw in het ARhus Café tot een deelname van het personeel aan de Warmathon in Brugge. Het kenniscentrum heeft ook al achttien computers en acht laptops, die vervangen werden in ARhus, aan de vzw geschonken. “In Dogbo zijn deze computers nog goed bruikbaar. Ze zullen gebruikt worden bij de dienst Burgerlijke Stand voor de digitalisering van alle aktes van het stadhuis. Ander IT-materiaal zal ingezet worden in de verschillende arrondissementsbureaus, waar er nu nog geen of een defecte computer staat”, weet Johan Leenknecht van D.O.G.B.O.-DOGBO.