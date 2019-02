Actrice Astrid Sercu van Ketnetreeks ‘Galaxy Park’ schrijft eerste jeugdroman Sam Vanacker

13u46 0 Roeselare Astrid Sercu heeft een jeugdboek geschreven. Sercu is leerkracht Woord in het STAP in Roeselare en was tussen 2011 en 2013 drie seizoenen te zien in de Ketnetreeks Galaxy Park. Astrid (27) groeide op in Roeselare en woont sinds 2014 met haar gezin in Hooglede-Gits.

Het debuut van de actrice heet ‘Je zult van me houden’ en gaat over de zoektocht van drie tienermeisjes naar hun ontvoerde vriendin. “Het is een spannende jeugdroman met een vleugje romantiek voor kinderen vanaf 12 jaar”, legt Astrid uit. “Ik geef zelf al vijf schooljaren les aan die doelgroep en denk dat ik me goed kan inleven in hun wereld. Er zijn veel kinderboeken en er zijn veel tienerboeken, maar kinderen tussen 12 en 14 vallen toch tussen die twee categorieën in.”

Astrid kroop eind 2017, na de geboorte van haar zoontje Abel, achter haar computer. “Schrijven heb ik altijd leuk gevonden en een boek schrijven was lange tijd een droom. Ik ben er een paar keer aan begonnen, maar door een gebrek aan discipline kwam het verhaal nooit echt van de grond. Toen ik mama werd van Abel, heb ik een nieuwe poging gedaan. Telkens wanneer hij lag te slapen, zat ik te tikken. Zes maanden later was het boek af.”

Nieuwe ideetjes

Het manuscript werd relatief vlot opgepikt door uitgeverij Clavis en vanaf 22 februari ligt het boek in de rekken bij de boekhandels. “Enkele vrienden van me hebben het al gelezen, maar ik ben vooral benieuwd hoe mijn doelpubliek zal reageren. Op Instagram zijn ze alvast heel nieuwsgierig. Of er een tweede boek komt? Ik heb wel al enkele ideetjes, maar of ik ze op papier ga zetten, zal toch afhangen van hoe ‘Je zult van me houden’ het doet.”

De debuutroman van Astrid Sercu is vanaf 22 februari te koop in de boekhandel en kost 14,95 euro. Op zaterdag 2 maart is er een officiële boekvoorstelling met signeersessie vanaf 14 uur in Standaard Boekhandel in de Ooststraat in Roeselare.