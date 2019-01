Achtste kerstboomverhakseling met verkiezing beste soep van Roeselare Sam Vanacker

12 januari 2019

23u42 1 Roeselare In Krottegem gingen de kerstbomen zaterdagavond al voor het achtste jaar op rij collectief in de verhakselaar. Traditiegetrouw wisselden buurtbewoners er nieuwjaarswensen uit, terwijl ze samen genoten van de beste soep van Roeselare.

Roeselare is jaren geleden al gestopt met de traditionele kerstboomverbrandingen, zowel voor de veiligheid als omwille van ecologische redenen. “Met de verhakseling bieden we een ecologisch alternatief”, weet Frank Wouters van de Krottegemse Ransels. “Verhakselen is veel veiliger en brengt bijna geen fijn stof of dioxines in de lucht.”

Beste soep van Roeselare

Elk jaar wordt tijdens de kerstboomverhakseling ook een verkiezing gehouden van de beste soep van Krottegem. Die verkiezing werd dit keer uitgebreid naar de beste soep van heel Roeselare. In de loop van de namiddag proefde een zevenkoppige jury 25 verschillende ingestuurde soepjes. De winnaar werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsdrink op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. De tomaten-schenkelsoep van Antino Gunst is de beste soep van Roeselare. De rasechte Krottegemnaar en oud-baron van Krottegem wint een cadeaubon voor twee van Eethuis De Steeg.

