Acht automobilisten onder invloed 07 mei 2018

De politiezone Riho (Roeselare, Izegem en Hooglede) heeft zaterdagnacht alcoholcontroles uitgevoerd op de Brugsesteenweg in Hooglede en Roeselare, in de Koning Albert I-laan in Roeselare en op de Rijksweg in Izegem. Acht van de 86 gecontroleerde bestuurders bliezen positief. Twee bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. 47 bestuurders reden ook te snel. (AHK)