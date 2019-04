Achille en Hedwige vieren 60-jarig jubileum Joke Couvreur

05 april 2019

Achille Denoo (84) en Hedwige Baes (84) werden vrijdag in de bloemetjes gezet in het gemeentehuis in Roeselare naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag. Achille heeft altijd bij Inagro gewerkt, terwijl Hedwige les gaf als voedingskunde in de landbouwschool. Het koppel heeft vier dochters, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In hun vrije tijd kun je Achille al eens achter de biljarttafel aantreffen. Hij was ook vijf jaar voorzitter van de biljartclub in rusthuis Ten Elsberge. Hedwige houdt van breien, maar ook van fietstochten kan ze erg genieten.