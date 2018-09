Academie lanceert vijf nieuwe opleidingen 04 september 2018

Wie er altijd al van droomde om dirigent, componist of theaterregisseur te worden, kan voortaan bij de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) terecht. Het zijn slechts drie van de vijf nieuwe opleidingen die er vanaf dit schooljaar aangeboden worden. "Door het nieuwe decreet in het kunstonderwijs kunnen ook wij enkele nieuwe unieke opties aanbieden", vertelt communicatieverantwoordelijke Ines Van Belle. "In de opleiding regie met docente Martine Geerinckx krijg je workshops, van belichting en geluid tot kostumering en decor. Je analyseert toneelteksten en voert gesprekken met professionele regisseurs. De opleiding muziekproductie focust op alle facetten van het opnemen van muziek. Je leert werken met opnamesoftware, microfoons en je leert hoe geluid precies in elkaar zit. Deze opleiding is op het lijf geschreven van producers en studiotechnici in spe."





De opleiding 'instrumentale directie' is er eentje voor toekomstige dirigenten. Tot slot zijn er de richtingen 'compositie' en 'compagnie'.





Daarnaast kan wie de opleiding Woord volgde zijn of haar traject verlengen in de nieuwe compagnie die vanaf dit schooljaar opgericht wordt."





Meer info, inschrijven en uren via www.staproeselare.be/nieuwbijstap.