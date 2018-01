AC Decor+ richt Mechels nieuwbouwziekenhuis in 02u52 0 Foto Joke Couvreur Kristof Sinnesael van AC Decor+. Roeselare Het Roeselaars bedrijf AC Decor+ mag deze zomer alle los meubilair leveren om de wacht-, conferentie- en patiëntenkamers van het gloednieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen, dat halfweg oktober in gebruik genomen wordt, in te richten. Het bedrijf van zaakvoerder Kristof Sinnesael won dit belangrijke dossier via een Europese offerteaanvraag.

AC Decor+ is sinds 2013 in handen van Kristof Sinnesael. Gespecialiseerd in meubilair voor ziekenhuizen, rusthuizen, overheidsinstellingen,... mocht Kristof de voorbije jaren onder meer de Roeselaarse rusthuizen De Waterdam en Ter Berken meubileren alsook psychiatrisch ziekenhuizen H. Hart in Ieper en Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. "Het is geen makkelijke branche en bij elk dossier is het opnieuw van nul herbeginnen. Gelet op het feit dat ons meubilair een gemiddelde levensduur heeft van 30 jaar kunnen we een dossier voor een instelling veelal maar één keer in een carrière binnenhalen", weet Kristof.





Zopas haalde hij -na twee jaar keihard werken- zijn grootste dossier tot nu toe binnen. AC Decor + heeft exclusief het dossier "wacht-, conferentie- en patientenkamermeubilair" voor het nieuwbouwziekenhuis van het AZ Sint-Maarten in Mechelen binnengehaald. "De raamovereenkomst, voor een termijn van zes jaar, is van toepassing op de inrichting van het nieuwbouwziekenhuis, maar ook de andere instellingen die behoren tot de groep van Emmaüs vzw kunnen hiervan gebruik maken", duidt een fiere Sinnesael. Dat betekent dat Kristof straks niet alleen duizenden stoelen, tafels en zetels voor de nieuwbouw levert, maar dat ook alle nieuwe meubilair dat besteld wordt voor de in totaal 24 zorginstellingen die onder de vzw vallen via Kristof passeert.





Hoewel dit dossier voor AZ Sint-Maarten AC Decor+ de komende maanden nog talloze uren werk zal bezorgen, durft Sinnesael al dromen van de toekomst. Op amper een steenworp van zijn kantoor verrijst de nieuwbouwcampus van AZ Delta die in de zomer van 2019 in gebruik wordt genomen. "Het is absoluut mijn target om als Roeselaarse ondernemer het perceel "los meubilair" voor het dossier AZ Delta binnen te halen, dit zou echt fantastisch zijn."





Meer op www.acdecor.be (CDR)