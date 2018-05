Aanvraag ingediend voor protestmars tegen politiegeweld 14 mei 2018

Bij het stadsbestuur van Roeselare hebben vrienden van Moïse 'Lamine' Bangoura een aanvraag ingediend voor een protestmars tegen politiegeweld, op zaterdag 19 mei. Bangoura stierf een week geleden toen hij door een deurwaarder en de politie uit zijn huurwoning werd gezet in de Mezenstraat in Roeselare. De uitzetting was bevolen door de vrederechter omdat de man al vele maanden zijn huur niet betaalde. Bangoura was uitzinnig van woede tegen de politie en zeeg neer kort nadat hij in de boeien was geslagen. Hij overleed ter plaatse. Hoewel het parket van Kortrijk zegt dat er absoluut geen aanwijzingen zijn van politiegeweld, stellen de vrienden van Bangoura dat zinloos geweld tot zijn dood heeft geleid. De mars van zaterdag is bedoeld om daartegen te protesteren. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) bevestigt dat er een aanvraag is ingediend voor de protestmars. Of er ook een toelating komt, zal later deze week blijken. "Eerst moeten we alles eens rustig bekijken", zegt Declercq. (VHS)