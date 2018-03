Aantal ongevallen historisch laag 14 maart 2018

02u31 0 Roeselare Het aantal ongevallen in de politiezone RIHO is vorig jaar teruggebracht tot een historisch minimum. Het aantal roodrijders op de Rijksweg blijft de politie echter zorgen baren.

Het verkeer in de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (Riho) eiste vorig jaar twee dodelijke slachtoffers, 427 gewonden waarvan 24 zwaargewonden.





"We mogen spreken over historisch lage cijfers", zegt Curd Neyrinck, korpschef van politiezone Riho. "Het aantal gewonden is sinds 2000 gehalveerd van 701 naar 351, het aantal doden van 12 naar 2. Het aantal zwaargewonden daalde vorig jaar van 36 naar 24, een daling die volledig voor rekening van Roeselare is. In 2017 eiste het voorbije jaar twee dodelijke slachtoffers.





De onbemande camera's op de Rijksweg controleerden 4,7 miljoen automobilisten en stelden slechts 326 snelheidsovertredingen vast. "Het aantal gecontroleerde automobilisten was in 2014 nog dik 10 miljoen", weet Neyrinck. "Maar op vandaag hebben we vier onbemande camera's: twee digitale en twee analoge. De analoge zijn al wat van jaren, wat voor problemen zorgt. Maar we dienden al een verzoek in om deze te vervangen zodat we terug richting 10 miljoen gecontroleerde voertuigen kunnen gaan."





Roodrijders

Verontrustend blijft wel het aantal roodrijders: 66 per miljoen gecontroleerde auto's. "Dat lijkt niet veel, maar als je van de andere richting komt aangereden is elke roodrijder er één te veel", aldus de korpschef. "Uiteindelijk rijdt er dagelijks gemiddeld één iemand door het rood licht op de Rijksweg." Kruispunt waar het rode licht meest genegeerd wordt, is dat aan de Moorseelsesteenweg.





Tot slot werden in de politiezone 2.143 alcoholcontroles afgenomen. 436 automobilisten, of 20,3%, bliezen positief.





"We controleren de laatste jaren minder maar veel gerichter door met een anonieme wagen op pad te gaan en rijgedrag te beoordelen. Het aantal verbaliseringen blijft toch stabiel." (CDR)