Aantal inwoners daalt in Hooglede, Ardooie, Pittem en Meulebeke CDR

08 februari 2019

14u32 0 Roeselare Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2019 is het aantal inwoners gedaald in Hooglede (-0,8%), Ardooie (-0,1%), Meulebeke (-1,4%) en Pittem (-0,9%). De andere steden en gemeenten in de Mandelstreek groeien, met Roeselare (+4%) als absolute uitschieter.

Volgens cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie telde Hooglede 9.983 inwoners op 1 januari 2019. Dat zijn er 83 minder dan vijf jaar geleden. Ardooie verloor 13 inwoners en heeft er nu 9.056. Meulebeke telt 10.851 inwoners, 154 minder dan in 2015 en Pittem zag het inwonersaantal dalen van 6.790 naar 6.739.

Alle andere steden en gemeenten in de regio groeiden de voorbije jaren. Roeselare heeft de grootste aantrekkingskracht met op 1 januari 62.789 inwoners, 2.439 meer dan in 2015. Izegem volgt met 27.990 inwoners of 620 meer dan in 2015. De top drie wordt afgesloten door Tielt met begin dit jaar 20.462 inwoners, een stijging van 394 Tieltenaren.

Bij de gemeenten kreeg Moorslede er het meest nieuwe inwoners bij: van 10.937 in 2015 naar 11.248 dit jaar. Lichtervelde volgt op de voet met 310 nieuwe inwoners: van 8.622 in 2015 naar 8.932 begin dit jaar. Ingelmunster heeft driehonderd extra inwoners en klokt af op 10.990 inwoners. Staden telt 291 nieuwe en heeft nu 11.483 inwoners, Oostrozebeke groeide van 7.695 naar 7.922 inwoners en Ledegem groeide dankzij 211 nieuwkomers aan tot een gemeente van 9.697 inwoners. Op 1 januari waren er 185 meer Dentergemnaars dan in 2015, namelijk 8.555. In Ruiselede steeg het inwonersaantal van 5.256 naar 5.355 of 99 burgers meer. Wingene tot slot kende de kleinste bevolkingsaangroei en steeg van 14.172 inwoners in 2015 naar 14.257 op 1 januari. Dat zijn 85 extra inwoners.