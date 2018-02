Aanleg 3A-knooppunt zorgt vanaf dag één voor file 06 februari 2018

02u48 0

Gisteren is de herinrichting van het kruispunt van de Rijksweg (N36) met de Kwadestraat gestart. Zoals aangekondigd waren er vanaf dag één files op de Rijksweg.





Tijdens de avondspits gisterenavond was het zelfs al aanschuiven vanaf het kruispunt met de Moorseelsesteenweg. Doorgaand verkeer wordt aangeraden om het afrittencomplex 8 afrit Roeselare-Beveren te benutten. Alle info over de werken op https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-kruispunt-n36-kwadestraat-roeselare-3a-knooppunt-0. (CDR)