Aangekondigde snelheidscontroles 30 november 2018

Agenten van de politiezone Riho controleren op maandag 3 december de snelheid in Izegem langs de Prinsessestraat, de Leenstraat, de Ambachtenstraat en de Baronstraat. Op dinsdag 3 december wordt er geflitst in Hooglede langs de Delaeystraat, de Stationsstraat, de Roeselarestraat, de Rijksweg en de Ieperstraat. Op donderdag 6 december trap je best niet te hard op het gaspedaal langs de Iepersestraat en de Meensesteenweg in Roeselare. Op de andere dagen van de week zijn geen snelheidscontroles aangekondigd. (CDR)